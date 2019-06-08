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Sahilde kaybolan küçük Cansu, kendisini bulan zabıtaya sarılarak teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 19:50 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle sahilde gezen Cansu Yavaş (5), bir anda ortadan kayboldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle sahilde gezen Cansu Yavaş (5), bir anda ortadan kayboldu. Yaklaşık 3 saat sonra zabıta ekiplerince bulunan Cansu, görevliye sarılarak teşekkür etti.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Eşrefzade Mahallesi'nde meydana geldi. Minik Cansu, annesi Sevgi Yavaş ile İznik Gölü kenarına geldi. Annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Cansu, ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden Sevgi Yavaş, panikle her yerde çocuğunu aradı ancak bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, Cansu'yu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından minik Cansu, zabıta ekiplerince İznik Çarşısı'nda bulundu. Ekip aracına bindirilen Cansu, sahil yolunda bekleyen annesine teslim edildi. Kızının bulunduğunu öğrenen Sevgi Yavaş, kızına sarılırken, küçük Cansu ise ağladı. Ekipler, ailenin yanından ayrılacağı sırada küçük Cansu, zabıta memurlarına sarılarak teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:
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-Zabıta ekipleri kayıp kızı getirirken

-Kaybolan kız annesine sarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

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