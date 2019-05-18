Sahilde muhabbet kuşu kovalamacası

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde kafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isteyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde zaman geçiren vatandaşlar kumlar üzerinde bir kedinin kafesinden kaçan muhabbet kuşunu kovaladığını gördü. Kediyi uzaklaştıran vatandaşlar kuşu yakalamak istedi. İki kişinin tüm çabasına rağmen kuş yakalanmadı ve varyant altındaki ağaçlık alana kondu. Bir kişi ağaca çıkıp kuşu almak istedi. Bir kez daha havalana kuş başka bir ağaca kondu. Üzerine kovayla su dökülmesine rağmen yakalanmayan kuş makilik alanda gözlerden kayboldu. 3 kişinin muhabbet kuşunu yakalama anları renkli görüntüler oluşturdu.