HABER

Sahilde şişe ve sigara izmariti topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İğne Deliği Gençlik Merkezi üyesi üniversiteli gençler, Dünya Değişim Günü nedeniyle Atakum ilçe sahilinde pet ve cam şişe ile sigara izmariti topladı.

Sahilde şişe ve sigara izmariti topladılar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İğne Deliği Gençlik Merkezi üyesi üniversiteli gençler, Dünya Değişim Günü nedeniyle Atakum ilçe sahilinde pet ve cam şişe ile sigara izmariti topladı.
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Samsun’da bulunan gençlik merkezi olan 'TOG Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi’ üyesi gençler Dünya Değişim Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Üniversite öğrencisi gençler, Atakum’un Körfez Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki sahil bölgesinde, denizden, yürüyüş yolundan ve yeşil alanlardan, pet ve cam şişe ile sigara izmaritlerini topladı.
17 yıldır Atakum ilçesinde birbirinden çeşitli, öğretici, eğlenceli ve bilgi dolu atölyeler ve sosyal sorumluluk projeleri ürettiklerini belirten, Gençlik Merkezinin Etkinlik Sorumlusu Semiha Memişoğlu, "Ben yaklaşık 2 yıldır gençlik merkezinde gönüllülük yapıyorum, etrafımda gördüğüm sorunlara çözüm üretiyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Biz gençler, sadece Dünya Değişim Günü’nde değil, her anımızda etrafımızı iyileştirmek için seferber oluyoruz. Dün ne yazık ki sahilimizin, denizimizin, az da olsa yeşil alanlarımızın kirliliğine şahit olduk. Her 5 adımda bir avuç sigara izmariti, her 10 adımda bir pet ve cam şişe topladık. Yaşadığımız ortak alanda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması için yerel belediyeleri birlikte işbirliğine davet ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sahilde şişe ve sigara izmariti topladılarSahilde şişe ve sigara izmariti topladılarSahilde şişe ve sigara izmariti topladılarSahilde şişe ve sigara izmariti topladılar

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Trafik magandası baklavacı kardeşlere Bursalı baklavacıdan tepkiTrafik magandası baklavacı kardeşlere Bursalı baklavacıdan tepki
Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak"Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grubu deşifre oldu!

PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grubu deşifre oldu!

120 kişi zehirlenmişti... Köy halkı tedirgin

120 kişi zehirlenmişti... Köy halkı tedirgin

Sivas'taki bu köy, tatil köylerinden farksız

Burası Sivas! Fotoğrafları gören tatil köyü sanıyor

Suriyeli muhalif İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırıya uğradı

Suriyeli muhalif İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırıya uğradı

Son dakika! Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.