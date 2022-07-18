Sahilde tepki toplayan hareket! Tatilciler başına toplandı

Bugün Marmaris sahilinde hareketli dakikalar yaşandı. Denizde zargana balığı görülmesi üzerine kıyıya koşan vatandaşlar cep telefonlarıyla balığı görüntülemek isterken bir kişinin balığı öldürdüğü ileri sürülen o anlar da görüntüler arasında yerini aldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü.

Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi.

Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.

(İHA)

