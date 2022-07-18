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Sahilde tepki toplayan hareket! Tatilciler başına toplandı

18.07.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın tatil cenneti ilçesi Marmaris sahilinde vatandaşların tepkisini çeken bir olay yaşandı. Denizde zargana balığı görülmesi üzerine tatilciler cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar balığı görüntülerken bir kişi iddiaya göre balığı eliyle yakalayıp kafasına vurarak öldürdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sahilde tepki toplayan hareket! Tatilciler başına toplandı

Bugün Marmaris sahilinde hareketli dakikalar yaşandı. Denizde zargana balığı görülmesi üzerine kıyıya koşan vatandaşlar cep telefonlarıyla balığı görüntülemek isterken bir kişinin balığı öldürdüğü ileri sürülen o anlar da görüntüler arasında yerini aldı.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü.

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Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi.

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Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Marmaris
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