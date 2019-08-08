Sahilde turistler tarafından ölü bulunan iş insanı toprağa verildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinden cumartesi günü çıkıp geri dönmeyince kayıp başvurusunda bulunulan iş insanı Tanju Tor'un pazar günü turistler tarafından deniz kenarında cansız bedeni bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Tor'un cenazesi toprağa verilirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi sonucunun beklendiği bildirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde, 4 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında, turistler tarafından kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin Aydın'da yaşayan iş insanı Tanju Tor'a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede Tor'un 3 Ağustos günü işe gitmek üzere otomobiliyle 7 Eylül Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesinin meraklanarak durumu polise bildirdiği öğrenildi. Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan, evli ve 2 çocuk babası Tor'un cesedi üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Tor'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Tor'un cenazesi, 5 Ağustos Pazartesi günü Efeler ilçesindeki Kuyucular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tanju Tor'un İzmir'deki kardeşi Yusuf Arun (39), "Ağabeyimin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek. Ancak ağabeyimin kalbinde rahatsızlığı vardı. Biz kalp krizinden ölmüş olabileceğini düşünüyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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