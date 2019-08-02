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Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklanarak, öldürülen fabrika çalışanı Çağatay Burak Atay için cenaze töreni düzenlendi. Atay'ın tabutu, Yüzbaşılar Camii'ne getirilirken, ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklanarak, öldürülen fabrika çalışanı Çağatay Burak Atay için cenaze töreni düzenlendi. Atay'ın tabutu, Yüzbaşılar Camii'ne getirilirken, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Baba Hasan Atay'ın, cenazede güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Anne Derya Atay ise oğlunun tabutu cenaze aracına koyulurken, "Annem, çocuğum gitti" diyerek, gözyaşı döktü. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Atay, araç hareket ederken, elini uzatarak, "Gidiyor" diye bağırdı. Çağatay Burak Atay'ın cenazesi, Değirmendere Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Öte yandan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm Ayyıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)

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