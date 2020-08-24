HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahilde yürüyüş yapan kadını 3 metrelik çukura sürükleyip cinsel saldırıda bulundu! Yakalandı

Sahilde yürüyüş yapan kadını 3 metrelik çukura sürükleyip cinsel saldırıda bulundu! Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

Antalya Finike'de sahilinde yürüyüş yapan A.E. (39) adlı kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.A. (41) adlı şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. 'Kız kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu belirlenen M.A., adliyeye sevk edildi.

Sahilde yürüyüş yapan kadını 3 metrelik çukura sürükleyip cinsel saldırıda bulundu! Yakalandı

Olay, 22 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana geldi. A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi. İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

23 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle KOM, asayiş, JASAT, olay yeri inceleme ve istihbarat timlerinden oluşan özel ekip, geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği andan itibaren yapılan 20 saatlik kamera, tanık ve delil araştırmaları sonucunda cinsel saldırı şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. Kumluca'da oturduğu belirlenen M.A.'nın 'kız, kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu, Kumluca Devlet Hastanesi'nde mahkum kadrosunda işçi olarak çalıştığı, ancak uygunsuz hareketlerinden dolayı işten atıldığı öğrenildi. 23 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında yapılan ortak operasyonla M.A., Kumluca'daki adresinde yakalandı. Cinsel saldırı mağduru A.E.'nin teşhis ettiği M.A. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Finike Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin cinsel saldırı olayından bir süre önce, sahilin karşı tarafında bulunan bir marketten içecek aldığı sıradaki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Soylu, Giresun'daki son durumu açıkladıSoylu, Giresun'daki son durumu açıkladı
Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor!Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor!
En Çok Okunan Haberler
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Uzmanı açıkladı: Sigara içen kişilere koronavirüsün bulaşma riski 14 kat fazla
Uzmanı açıkladı: O kişilere virüsün bulaşma riski 14 kat fazla
Süleyman Soylu Giresun'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri paylaştı
Soylu, Giresun'daki son durumu açıkladı
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den son dakika açıklaması
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
Korkulan oldu! Düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
İntihara kalkışan kadının hayatından dram çıktı: 9 yaşında tecavüze uğramaya başladım
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun’da tehlike uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan Giresun'da SMS ile uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.