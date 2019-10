Sahildeki 2,5 milyon zeytinin kesilmesine tepkiler büyüyor

“Bunların tamamını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlasın”

Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Toka, Çanakkale sahillerindeki yapılaşmaya karşı olduklarını dile getirerek, “Biz her halükarda, Çanakkale’nin bu sahillerindeki yapılaşmanın tamamının sona erdirilmesini istiyoruz. Buraların yapılaşmaya kapalı olması gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah bunu hükümetimiz düşünür ve gerekenleri yapar. Artık şunu görüyoruz ki; Çanakkale’deki bu sahil belediyelerin hiçbir tanesinin bana göre imar yetkisi olmaması lazım. Bunlar hepsi ranta kurban gidiyor. Merkezi hükümet, bunların tamamını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlasın. Belediyenin kendi içindeki görevlilerini de bu müdürlüğün emrine aktarmış olsun. Artık inşaat ile ilgili, çevre ile ilgili ve imar ile ilgili her şeyin devletin kontrolü altında olması gerektiği kanaatindeyim. Devlet bu işe bir neşter vurmazsa; gelecekte, şu an röportaj yapmış olduğumuz yerde de evlerin olacağına şimdiden ben garanti verebilirim. Çünkü buraya doğru gelmekteler bunlar. İnşallah bu sözümüzü de yetkili kişiler duyarlar. İnşallah belediyelerin elinden derhal imarla ilgili yetkileri alırlar. Bunu da bir vatandaş talebi olarak teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.