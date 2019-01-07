HABER

Sahildeki cinayette babaya müebbet, oğullarına 27'şer yıl hapis istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde, doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden Berat Berk Bıraktuğ'un çıkan kavgada yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu yargılanan büfe işletmecisi Mustafa T.'nin ömür boyu, tutuksuz iki oğlunun 27'şer yıla kadar hapsi istendi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde, doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden Berat Berk Bıraktuğ'un çıkan kavgada yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu yargılanan büfe işletmecisi Mustafa T.'nin ömür boyu, tutuksuz iki oğlunun 27'şer yıla kadar hapsi istendi.
Olay, 2 Eylül 2018 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Konyaaltı sahilindeki büfelerden birinde meydana geldi. Doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden Berat Berk Bıraktuğ çıkan kavgada yaşamını yitirirken, 6'sı ise bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan büfe sahibi Mustafa T. (50) tutuklandı, oğulları Miraç T. (19) ve Muhammet T. (20) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklu büfeci Mustafa T.'nin 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama', tutuksuz yargılanan oğulları Miraç T. ve Muhammet T'nin ise 'kasten öldürmeye yardım' ile 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Volkan Ç. ile kardeşi Berkan Ç.'nin Adana'dan, Berkan Ç.'nin kız arkadaşı Fadime Y.'nin ise İzmir'den gelerek, arkadaşları Mehmet Ü., Yağız A., Birol Ç. ve Berat Berk Bıraktuğ ile buluştukları kaydedildi. İddianamede, iki araç kiralayan gençlerin eğlence mekanında doğum günü kutlaması yaptıktan sonra gezmek için Konyaaltı Sahili'ne gittikleri, ardından da su ve sigara almak için sanık Mustafa T.'nin oğullarıyla birlikte işlettiği büfenin önünde durduklarına vurgu yapıldı.
Burada gençlerle büfeciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğüne dikkat çekilen iddianamede, olay sırasında Mustafa T.'nin büfeden büyük bıçak alarak karşı gruba saldırdığı, bıçakla önüne gelene rastgele vurduğu ve karın kısmından bıçak darbesi alan Berat Berk Bıraktuğ'un olduğu yere yığıldığı belirtildi. Bunun üzerine Bıraktuğ'un arkadaşlarının Mustafa T. ve oğullarına doğru kasalardan aldıkları şişeleri rasgele fırlattığı, Mustafa T. ve oğullarının da aynı şekilde iş yerindeki masa, sandalye ve şişelerle karşı gruba saldırdığı ifade edildi.
İddianamede, Yağız A., Volkan Ç., Mehmet Ü. ve Fadime Y.'nin de karın bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, tanık ifadeleri dikkate alındığında, gençlerin esas saldırısının, Mustafa T. ve çocuklarının bu gruba daha önceki saldırısı ve Bıraktuğ'un ağır yaralanmasından sonra gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.
Berat Berk Bıraktuğ'un ölümünde müşteki şüpheli Mustafa T.'nin 'asli fail', oğulları Muhammet ve Miraç'ın ise 'yardımcı fail' olarak sorumlu tutulması gerektiği belirtilen iddianamede, olayda yaralanan kişiler için de babanın asli, oğullarının yardımcı fail olarak yargılanması gerektiğine vurgu yapıldı.
Savcı, Mustafa T. için 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'kasten yaralama'dan da 12 yıla kadar hapis istedi. Tutuksuz yargılanan Miraç T. ve Muhammet T.'nin ise 'kasten öldürmeye yardım' ve 'kasten yaralama' suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, baba ve oğullarına şişeler fırlatan gençler hakkında da 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 4,5'ar yıla kadar hapis istendi.
Davanın görülmesine gelecek günlerde başlanacağı belirtildi.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
İç çamaşırından kokain çıktıİç çamaşırından kokain çıktı
Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldüOkul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.