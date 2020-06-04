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Sahildeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 23:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Konyaaltı Sahili'nde vatandaşların denizden çıkardığı iki kırmızı çuval şaşkına çevirdi. Polisin incelediği çuvallardan büyü malzemeleri olan Arapça, ibranice yazıların yazıldığı, at nalı, mermer ve kağıt parçaları çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Sahili Beach Park çıkışında meydana geldi.

İKİ KIRMIZI ÇUVALI KIYIYA ÇIKARTTI

Ailesiyle birlikte denize gelen bir vatandaş, çocuğunun oyuncağını almak için dibe dalış yaptı. Bu dalış esnasında vatandaş, fark ettiği iki kırmızı çuvalı kıyıya çıkarttı. İplerle de bağlı olan çuvallardan şüphelenen vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede çuvallardan, Arapça ve İbranice yazılı bir mermer, üzeri yazılı iki at nalı ve Arapça yazıların yer aldığı kağıtlar çıktı. Malzemeler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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