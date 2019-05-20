Sahildeki vatandaşı 'Martılar' koruyacak

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, yaz ayları öncesinde kentin sahil bandında göreve başlayan bisikletli 'Martılar' timi, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Havaların ısınması ile birlikte Mersin sahillerindeki insan yoğunluğu da artmaya başladı. Bu nedenle, sahil bandında yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarının önüne geçebilmek amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, bisikletli polislerin görev yapacağı 15 kişilik 'Martılar' ekibi kuruldu. Beyaz bisikletleri, lacivert şort ve mavi-beyaz tişörtleri ile göreve başlayan bisikletli polisler; Atatürk Parkı, balıkçı barınağı, Adnan Menderes Bulvarı, Marina ve Pompei Polis şeridinde 2 vardiya halinde 24 saat esasına göre halkın mal ve can güvenliğini koruyacak.

Ekipler, herhangi bir olay anında araçların giremediği yerlere girebilecek ve kapkaç gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

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