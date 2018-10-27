Sahilden kışlık odun topladılar

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) Hatay'ın Arsuz ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan yağışta, sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı. Amanosların zirvesinde etkili olan sağanağın oluşturduğu sel suları yerinden söktüğü ağaçları Arsuz deresinden denize sürükledi. Sel suları ile denize ulaşan atıklar dalgalarla kumsala vurdu. Kumsal, ağaçların yanı sıra narenciye bahçelerden gelen mandalina portakallarla doldu. Havanın açılması ve denizin kumsala taşıdığı yakacakları kadın erkek kumsalda toplayarak biriktirdi. Vatandaşlar, topladıklarını kışlık olarak değerlendireceklerini söyledi.

