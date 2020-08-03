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Sahilden kovuldular, refüjde mangal yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Zeytinburnu sahilinde görevliler tarafından uyarılan vatandaşlar, mangalı sahil yolundaki refüjde yaptı. Vatandaşların kazaya davetiye çıkartan mangal sefası, yürekleri ağızlara getirdi.

Sahilden kovuldular, refüjde mangal yaptılar

Kurban Bayramında havaların güzel olmasıyla birlikte mangalı alan vatandaşlar kendilerini sahil ve piknik alanlarına attı. Mangal yakmanın yasak olduğu bölgelerde ise vatandaşlar görevliler arasında küçük çaplı tartışmalar yaşandı. Zeytinburnu sahiline ailesiyle gelen bazı vatandaşlar mangal yakmaya çalıştığı sırada görevliler tarafından uyarıldı. Görevlilerin uyarısı üzerine sahilde bulunan birkaç kişi, sahil yolundaki refüje geçerek mangalı burada yakmaya çalıştı.

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Trafiğin akıcı olduğu bölgede kazaya davetiye çıkartırcasına refüjde mangal yakmaya çalışan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı ve vatandaşlar mangalda pişirdikleri etleri yedikten sonra bölgeden ayrıldı. Tehlikeli mangal sefası vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İHA

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