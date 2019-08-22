Sahilden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - Sahillerden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürerek kirliliğe dikkati çeken Şinasi Yelkenci, "Sahillerde daha çok pet şişe, pipet, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, tabak gibi eşyalar ile balıkçıların kullandığı misina, ağ ve mantar gibi atıklar oluyor. Bunların çoğu geri dönüşüme gidemediği için doğadan yok oluşu da çok uzun bir süreci kapsıyor. İnsanların bu ürünleri kullanmaması gerekiyor." dedi.

Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir uluslararası ilaç firmasında paketleme işçisi olarak çalıştığını ve kendisini "deniz çöpçüsü" olarak tanımladığını söyledi.

Şehrin yoğunluğundan ve çalışma hayatının stresinden kaçmak için sık sık sahillere ve piknik alanlarına gittiğini belirten Yelkenci, 20 yılı aşkındır bu mekanlardaki çöpleri topladığını anlattı. Yelkenci, yaklaşık 6 yıldır bu atıkları sanat eserine dönüştürdüğünü vurguladı.

Adalar başta olmak üzere Şile ve Avşa sahillerinde temizlik çalışması yaptığına değinen Yelkenci, şöyle konuştu: