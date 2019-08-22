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Sahilden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Özel bir uluslararası ilaç firmasında paketleme işçisi olarak çalışan Şinasi Yelkenci, sahillerden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürerek, kirliliğe dikkati çekiyor - Şinasi Yelkenci: - "Sahillerde daha çok pet şişe, pipet, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, tabak gibi eşyalar ile balıkçıların kullandığı misina, ağ ve mantar gibi atıklar oluyor. Bunların çoğu geri dönüşüme gidemediği için doğadan yok oluşu da çok uzun bir süreci kapsıyor. İnsanların bu ürünleri kullanmaması gerekiyor" - "Denizden gelenlerle içimden gelenleri birleştirip bir sanat unsuru haline getirmeye çalışıyorum. Bu zamanla sergiye dönüşüyor"

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - Sahillerden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürerek kirliliğe dikkati çeken Şinasi Yelkenci, "Sahillerde daha çok pet şişe, pipet, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, tabak gibi eşyalar ile balıkçıların kullandığı misina, ağ ve mantar gibi atıklar oluyor. Bunların çoğu geri dönüşüme gidemediği için doğadan yok oluşu da çok uzun bir süreci kapsıyor. İnsanların bu ürünleri kullanmaması gerekiyor." dedi.

Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir uluslararası ilaç firmasında paketleme işçisi olarak çalıştığını ve kendisini "deniz çöpçüsü" olarak tanımladığını söyledi.

Şehrin yoğunluğundan ve çalışma hayatının stresinden kaçmak için sık sık sahillere ve piknik alanlarına gittiğini belirten Yelkenci, 20 yılı aşkındır bu mekanlardaki çöpleri topladığını anlattı. Yelkenci, yaklaşık 6 yıldır bu atıkları sanat eserine dönüştürdüğünü vurguladı.

Adalar başta olmak üzere Şile ve Avşa sahillerinde temizlik çalışması yaptığına değinen Yelkenci, şöyle konuştu:

"Sahillerde daha çok pet şişe, pipet, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, tabak gibi eşyalar ile balıkçıların kullandığı misina, ağ ve mantar gibi atıklar oluyor. Bunların çoğu geri dönüşüme gidemediği için doğadan yok oluşu da çok uzun bir süreci kapsıyor. İnsanların bu ürünleri kullanmaması gerekiyor. Çünkü aşırı derecede plastik kirliliği oluşuyor, doğadan yok olmuyor. Binlerce yıl doğada kalan atıklar var ve bunların bir şekilde doğadan toplanması gerekiyor. Bir bakıma toplamak da çözüm değil, bu yüzden yasaklanması gerekiyor."

Sahillerden topladığı atıkları, gitar, saksı, bukalemun ve balık gibi sanat eserlerine dönüştürdüğünü anlatan Yelkenci, "Sanatın bir gücü var. Bir işin içerisine sanat girdi mi etkisi daha çok oluyor. Deniz, sahil ve çevre kirliliğine dikkati çekmek istiyorum. İnsanların, piknik yaptığı ve denize girdiği alanları çöp içerisinde bırakıp gitmesini doğru bulmuyorum. İnsanların, çöplerini toplamasını ve çevreyi temiz tutmasını istiyorum. Herkes bu konuda duyarlı olmalı, sahil ve piknik alanını temiz bırakmalıdır. Getirdiği çöpleri toplayıp götürmelidir. Bu duruma dikkati çekmek için de sahilleri temizliyorum. Denizden gelenlerle içimden gelenleri birleştirip bir sanat unsuru haline getirmeye çalışıyorum. Bu zamanla sergiye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde yer alarak çevre bilinci hakkında konuşmalar yaptığını belirten Yelkenci, geçen yıl Burgazada'da "Denizden Gelen" isimli bir sergi düzenlediğini kaydetti.

Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerektiğini vurgulayan Yelkenci, yetkililere, sivil toplum kuruluşlarına ve herkese bu konuda görev düştüğünü söyledi.

Splash Trash Art Expo adlı "uluslararası deniz çöpünden sanat yapanlar" grubunda, 42 ülkeden 200 sanatçının bulunduğunu aktaran Yelkenci, bu kişiler arasındaki tek Türk'ün ise kendisi olduğunu belirtti.

Plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasını olumlu bulduğunu ifade eden Yelkenci, uygulamanın hayata geçirilmesinden sonra plastik poşet kullanımının büyük miktarda azaldığını anlattı.

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