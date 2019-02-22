Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

Yapılan ilk incelemeler sonucunda balık ölümlerinin herhangi bir zehirlenmeden kaynaklı olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili laboratuvarda incelemeler devam ederken, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı.