HABER

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Antalya'daki Alanya Galip Dere Plajı'na gelen vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Sahil, dün gece saatlerinde kıyıya vurduğu tahmin edilen binlerce balıkla kaplandı. Telef olmuş on binlerce gümüş balığı gören balıkçılar ve vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda balık ölümlerinin herhangi bir zehirlenmeden kaynaklı olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili laboratuvarda incelemeler devam ederken, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı.

Alanya'da korkutan görüntü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde telef olan binlerce gümüş balığı sahile vurdu. Korkuya neden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Alanya’nın Galip Dere Plajı’na dün gece saatlerinde vurduğu tahmin edilen telef olmuş on binlerce gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü.
Sahildekiler, durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen yetkililer balıklardan numuneler alarak incelemesi için laboratuvara gönderdi.
Yetkililer yaptıkları ilk incelemelerde balık ölümlerinin herhangi zehirlenmeden kaynaklı olmadığını belirtti.
Açıklarda av yapan balık teknelerin ağlarına takılarak öldüğü tahmin edilen balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, sahil kenarından topladıkları balıkları çöp torbasına koyarak götürdü.
Sahile kenarına halen telef olmuş çok sayıda balığın vurduğu gözlemlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya Gümüş balığı

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri!

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.