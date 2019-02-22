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Sahile uçan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 23:40 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ticari taksi, 50 metre yükseklikten deniz kıyısına uçtu.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ticari taksi, 50 metre yükseklikten deniz kıyısına uçtu. Hurdaya dönen araçta sıkışan taksi şoförü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Abana karayolu İskelle mevkisinde İsa Çakılcıoğlu idaresindeki 37 T 5071 plakalı ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan İsa Çakılcıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen şoförün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yolcu almak üzere duraktan ayrılan İsa Çakılcıoğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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