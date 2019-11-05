HABER

Sahile vuran yunus balığını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 19:22 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara’nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara’nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Paçaları sıvayıp yunus balığını kurtardığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Geyikli’nin Kumburun köyünde balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu. Ayakkabıları çıkarıp, paçalarını sıvayan Beytullah Kara, yunus balığının kuyruğundan tutarak sahilden denize doğru çekmeye başladı. Ağır olduğu için zor anlar yaşayan Kara, elinden geleni yaparak yunus balığını denize kavuşturdu. Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus balığı bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Avcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosuAvcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosu
Türkiye Siyasetinde KHK’lılar ve Kayyum GerilimiTürkiye Siyasetinde KHK’lılar ve Kayyum Gerilimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

MSB paylaştı! Asker böyle imha etti

MSB paylaştı! Asker böyle imha etti

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Acı haber! Sürü uçurumdan düştü

Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.