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Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Antalya’da dünyaca ünlü beş ve yedi yıldızlı otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan obada Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin tatilci ücretsiz tatil yapmaya devam ediyor.

Yaz sezonun bitmesine doğru yavaş yavaş obayı boşaltan tatilcilerin yaşam tarzı diğer tatilcileri kıskandırıyor.

Sahile yerleştiler... İstedikleri kadar kalabiliyorlar

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Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor.
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Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor.
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Bir çok emekli kişi 24 saatini burada geçirirken işi olanlar ise gündüz işine gidip akşam tekrar obasına geri dönüyor.
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500'ün üzerinde ahşaptan çardak evlerin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarından ve son dönem güneş panellerinden karşılıyor.
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"KALMAK İSTEDİKLERİ YERDE İSTEDİKLERİ KADAR KALIYORLAR"

"KALMAK İSTEDİKLERİ YERDE İSTEDİKLERİ KADAR KALIYORLAR"
Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, buradaki dönemlik yaşamın tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi.
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Geçmiş yıllara nazaran bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu dile getiren Oruç, “Ağırlıklı kalanlar dışarıdan geliyor. Kendi köyümüzden 100 kişi varsa dışarıdan 400 kişi geldi. Kimse kimseyi dışlamıyor. Burada herkes ahşaptan çardak yapıyor. Kalmak istedikleri yerde istedikleri kadar kalıyorlar. 2 bin kişiye yakın misafirimiz geliyor. 3 aya yakın zaman kalıyorlar. Elektriği genelde araçların akülerinden temin ediyorlar. Bir ailede otele gitmek istese günlüğü kişi başı bin TL’ye kalır. Burada parasız kalıyor. 7-24 denize giriyorlar” dedi.
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"BURADA ÜCRET ÖDEMEDEN 4-5 AY KALIYORUZ"

"BURADA ÜCRET ÖDEMEDEN 4-5 AY KALIYORUZ"
Muhammed Ölmez ise, “Yaz aylarında 3-3,5 ay kalıyoruz. Evlerimizi bir hafta 10 gün içerisinde yapıyoruz. Sun sorunumuz yok. Yiyeceğimiz içeceğimizden köyden alıyoruz. Elektrik sıkıntısını kendimiz çözüyoruz. Ben oteli değil burayı tercih ederim. Burada özgürlük var. Havalar serin oluyor. Klima kullanmıyoruz, doğal klima var. Elektrik paramız yok. Güneş paneli kullanıyoruz”açıklamasını yaptı.
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Sahile dışarıdan gelerek ev kuran Ahmet Yağçı ise, “Yaz aylarında tatile geliyoruz. Eylül sonunda gidiyoruz Suyu mahalleden alıyoruz. Elektrik ise güneş enerjisinden alıyoruz. Burası sakin, denizi güzel. 3 ay bir otele tatile gitsek çok pahalı olur. Burada ücret ödemeden 4-5 ay kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Sahilde 50 yıla yakındır tatil yapan 64 yaşındaki Rabia Çay da, ”Burada denize giriyoruz. Boş vaktimiz çok. Biz burada doğduk burada büyüdük. Pazara gitmiyoruz. 64 yaşındayım çok eskiden buralara geliyoruz. Şimdi köyümüzden fazla yabancı geliyor” dedi.
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Antalya Kumköy Mahallesi serik ilçesi

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