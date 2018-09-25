Yunanistan'da dev örümcek ağları sahili kapladı

Halk arasında tedirginlik yaratan ve son derece ürkütücü bir görüntüye neden olan örümcek ağlarının insanlar için tehlikeli olmadığı belirtildi.

Sahili örümcek ağları kapladı, halk paniğe kapıldı

1 / 15 Yunanistan'ın batısındaki Etoliko kasabasında binlerce örümcek tarafından örülen örümcek ağları sahili ve bazı noktaları sardı.

2 / 15 Halk arasında tedirginlik yaratan ağların, mevsimsel bir durum olduğunu belirten uzmanlar, bu örümceklerin insanlar için tehlikeli olmadığı ve bitki örtüsüne zarar vermediğini belirtti.

3 / 15 Uzmanlar, halk arasında korku yaratan ağın mevsimsel bir olgu olduğunu ve Tetragnatha türü örümceklerin çiftleşme dönemlerinde bu kadar büyük ağlar örebildiğini söylüyor.

4 / 15 Yüksek sıcaklıklar, nem ve yiyecek bolluğunun bu tür örümcek türlerinin çoğalması için ideal bir ortam oluşturduğu, çiftleşip çoğalarak yeni bir nesil yarattıkları, sonra öldükleri belirtildi.

5 / 15 Bu örümceklerin insanlar için tehlikeli olmadığı, bitki örtüsüne zarar vermeyecekleri ifade edildi.

6 / 15 İşte örümcekler tarafından örülen ve halk arasında paniğe neden olan ağlar.

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