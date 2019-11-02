HABER

Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bursa’da orta okul öğrencileri yüzlerce kilo çöp toplayıp sahili pırıl pırıl yaptı.Mudanya ilçesini tertemiz yapmak için kolları sıvayan minik öğrenciler, ellerine aldıkları poşetlerle sahildeki çöpleri temizlemeye başladı.

Bursa’da orta okul öğrencileri yüzlerce kilo çöp toplayıp sahili pırıl pırıl yaptı.
Mudanya ilçesini tertemiz yapmak için kolları sıvayan minik öğrenciler, ellerine aldıkları poşetlerle sahildeki çöpleri temizlemeye başladı. Sahilde çöp toplayan öğrenciler atılan çöpleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bulunan çöplerin arasında bijon anahtarı bile bulan öğrenciler şaşırdı. Öğrenciler çöpleri tek tek toplayıp Mudanya sahilini baştan sona tertemiz yaptı. Minik öğrencilere AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da eşlik etti.
Sahili temizlemek için kolları sıvadıklarını ifade eden öğrenciler, "Bazı insanlar çok pis, güzelim sahillemizi kirletiyorlar. Biz de güzel sahillerimizi temizlemeye karar verdik. Öyle çöpler bulduk ki biz bile şaştık" dedi.
Milletvekili Zafer Işık, "Sahillerimiz temiz kalsın istedik, kolları sıvayıp temizliğe başladık. Sahiller çok güzel. Biz karadan, Bursa Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı da denizden temizlik yaparak Mudanya sahillerini temizledik" şeklinde konuştu.

Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!
38’inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı38’inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı
Ahşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere yetişemiyorlarAhşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere yetişemiyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası! Polis müdahale etti

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.