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Sahiller dolup taştı! Ekim ayında yazı yaşıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, plajları doldurdu. Güneşin tadını dünyaca ünlü sahillerde çıkaran yerli-yabancı turistlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenerek tatilini değerlendirdi.

Sahiller dolup taştı! Ekim ayında yazı yaşıyorlar

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 59 ölçüldüğü Alanya’da yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Kumsalda güneşlenen turistlerin yanı sıra oynayan çocuklar ve yürüyüş yapan çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Günü birlik tekne turlarına çıkan ve teleferiğe binen turistler ise Alanya’nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

'BURASI ÇOK GÜZEL'

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Moskova’dan Alanya’ya tatile gelerek Damlataş plajında deniz keyfi yapan Olga Malimonenko (34), burayı çok sevdiğini söyledi. Malimonenko, “Alanya’ya daha önce de çok kez tatile geldim. Burası çok güzel, çok temiz ve ucuz. Alanya’yı herkese tavsiye ederim. Alanya’da korona virüs tedbirlerine dikkat ediyor ve maske takılıyor. Moskova’da salgın daha çok ilerliyor” dedi.
Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın pazar günü etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.

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İHA

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