Sahillerde güneşten korunmak için takabileceğiniz retro şapka tarz ve kombinleri

Hem çok şık hem kullanışlı olması ile en sevilen şapka modelleri arasında bulunan yuvarlak hasır şapkalar, retro tarzını giyimine yansıtmak isteyenlerin favori ürünü. Güneşten korunmak için takabileceğiniz şapkaları en doğru parçalar ile kombin yaparak plaj şıklığınıza yön verebilirsiniz. Tatile çıkmaya karar verdiniz ve "Yanıma nasıl ürünler almalıyım?" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, birbirinden farklı retro tarzdaki plaj kombinlerine birlikte bakalım.

1. Havalı görünmek isteyenlere: DeFacto Desenli Hasır Şapka

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Yakıcı güneş ışınlarından korunmanızı sağlayan DeFacto Desenli Hasır Şapka, retro tarzını giyimine yansıtmak isteyenlerin favorisi hâline gelebilir. Kaliteli ve orijinal hasır materyal kullanılarak üretilen şapka, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyarak şıklığınızı tamamlamaya devam eder. 2022 plaj trendlerinde sık sık karşılaşacağınız ürünü; retro tarzı yansıtan mayo ve pareolar, iri güneş gözlükleri ve hasır terlikler ile kombin yaparak tarz bakımından bütünlüğü yakalayabilirsiniz. Tatil valizinizde mutlaka bulunması gereken bu parçayı yakından incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Retro tarzı benimseyenlere: TRENDYOLMİLLA Siyah Korse Detaylı Mayo

Retro tarzını benimseyenlerin bayılacağı TRENDYOLMİLLA Siyah Korse Detaylı Mayo, hasır şapkalar ile oldukça uyumlu hâle gelebilecek mayo modelleri arasında yer alıyor. 34 ve 44 beden aralığına sahip olan kadınlar tarafından tercih edilebilecek ürünün; beğenenleri için yeşil, kırmızı ve siyah renk seçenekleri de bulunuyor. %80 polyamid ve %20 elastan içerikli kumaş türü sayesinde ara bedenlere rahatça uyum sağlayan mayoyu, sabunlu su kullanarak elinizde yıkamanız tavsiye ediliyor. Korse özelliği sayesinde vücudunuzu toparlayarak daha fit bir formda görünmenizi sağlayan ürünü sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!

3. Plaj şıklığınızı tamamlayan: Armes V Yaka Pareo

Retro ve hasır şapka kombinin tamamlayıcı parçası Armes V Yaka Pareo ile plajların tozunu dumana katmaya hazır olun! Mayo ve bikinilerinizin üzerine giyebileceğiniz yandan yırtmaçlı uzun pareo, vintage tarzını yansıtan plaj şapkaları ile harika bir uyum yakalar. Rahatlık ve kalitenin bir arada olduğu tül pareo, kaliteli kumaş türü sayesinde hemen kurumaya başlar ve kötü bir görünüme neden olmaz. Kollarında bulunan fırfır detayları ile şıklığı yakalamanızı sağlayan ürün, tatil valizinizde mutlaka bulunması gereken parçalardan bir diğeri olabilir.

4. Cool görünmeyi sevenlere: FERFARINI Kadın Güneş Gözlüğü

Rahatsız eden güneş ışınlarından korunurken aynı zamanda cool bir görünüme kavuşmanızı sağlayan FERFARINI Kadın Güneş Gözlüğü, hasır şapka kombininin olmazsa olmaz parçaları arasında bulunur. Kelebek çerçeve tasarımı ile retro görünüm yaratan güneş gözlüğü, retro tarzdaki kombinler için en doğru tercih olabilir. Büyük çerçeveli gözlüklerden hoşlananların bayılacağı model, kaliteli materyalleri sayesinde herhangi bir darbe almadığı sürece ömür boyu kullanım olanağı sağlar. Satıcı firma tarafından iki yıl boyunca parça değişim garantisi verilen gözlüğü sepetinize ekleyerek tarzınıza katkıda bulunmaya hazır olun!

5. Şık ve havalı: Mood Agenda Kadın Organik Hasır Fiyonklu Şapka

Vintage parçalardan hoşlananların favorileri listesinde başı çeken Mood Agenda Kadın Organik Hasır Fiyonklu Şapka, organik hasır malzemeden üretilerek uzun zaman boyunca dayanıklılık garantisi veriyor. Ön tarafında bulunan geniş gölgeliği sayesinde yüzünüzü zararlı güneş ışınlarından koruyan hasır şapka, arka tarafında bulunan iri fiyonklar ile şık bir görünüme kavuşturuluyor. İç kısmında gizlenen ipler sayesinde boyutları ayarlanarak kafa yapınıza uyumlu hâle gelebilen ürünü inceledikten sonra sepetinize eklemeye ve bu yaz plajlarda şıklığınız ile adınızdan söz ettirmeye ne dersiniz?

6. Vintage parçaları sevenlere: Koton Tek Omuz Leopar Desenli Kemer Detaylı Mayo

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Retro tarzından bahsedip leopar desenli bir parçaya yer vermemek olmaz. Hasır şapka ile harika bir uyum yakalayan Koton Tek Omuz Leopar Desenli Kemer Detaylı Mayo, kombininize eklemeniz gereken parçalar arasında bulunuyor. Bel kısmında bulunan kemer detayı sayesinde belinizin inceliğini ortaya çıkaran ve kum saati formunda gözükmesini sağlayan mayoyu; hasır şapka, iri çerçeveli güneş gözlüğü, pareo pantolon ve hasır terlikler ile kombin yaparak eşsiz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kaliteli kumaş türü ile kullanma talimatına uyulduğu sürece uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdüren bu ürünü incelemeden geçmeyin.

7. Geniş gölge alanı oluşturan: C&CITY Kadın Hasır Plaj Şapkası

Deniz kenarında hem güneşten korunmanızı sağlayan hem retro tarzıyla şıklığınıza katkıda bulunan hasır şapkaları kombinlemekte zorlanıyorsanız üzülmeyin. Sizin için seçtiğimiz C&CITY Kadın Hasır Plaj Şapkası'nı birbirinden güzel parçalar ile kombin yaparak tatil şıklığınızı hazırlayabilirsiniz. Ürün, geniş gölge alanı sağlayarak yüz ve omuz bölgelerinizi zararlı güneş ışınlarından korur. Kaliteli hasır materyal kullanılarak üretilen şapkanın lacivert, vizon, beyaz, siyah, krem ve açık bej renk seçenekleri bulunur. Tatile giderken mutlaka yanınıza almanız gereken bu parçaya şans vermenizi öneririz.

8. Plajların tozunu dumana katacağınız: Suwen Retro Plaj Pantolonu

Geçmiş yıllarda moda trendi olan pareo pantolonlar, başlayan retro giyinme akımı ile yeniden gündeme gelen parçalardan biri. Suwen Retro Plaj Pantolonu; hasır şapka, mayo ve bikiniler, geniş çerçeveli güneş gözlükleri ve hasır terlikler ile kombin yapıldığında harika bir uyum yakalıyor. Elastan içerikli tül kumaş türü sayesinde ara bedende bulunanlara rahatça uyum sağlayan pareonun S, M ve L bedenleri bulunuyor. Ekru ve siyah renk seçenekleri ile her türlü mayoya uyum sağlayabilen plaj pantolonu, sahillerde şıklığınızla göz doldurmanıza yardım eder.

9. Rahat ve tarz: Aymood Kadın Siyah Örgülü Önü Kapalı Terlik

Hasır şapka kombinlerinde kullanılabilecek en doğru parçalar arasında bulunan Aymood Kadın Siyah Örgülü Önü Kapalı Terlik, tatil valizinize mutlaka eklenmesi gereken parçalardan biri. 36 ve 40 beden aralığında bulunan kadınlar tarafından tercih edilebilen terlik, hava alabilen yapısı sayesinde yaz sıcaklarında vazgeçilmezleriniz arasına girer. Beğenenleri ve farklı alternatiflerini de görmek isteyenleri için vizon, kırmızı, beyaz, siyah, pudra ve gri renk seçenekleri bulunan ürün, ayağınızda yok gibi hissedeceğiniz bir rahatlığa sahip. Dar kalıba sahip olan terliği, bir beden büyük olacak şekilde sipariş etmenizi tavsiye ederiz.

10. Hem şık hem kullanışlı: DeFacto Kadın Kloş Hasır Şapka

Transparan detayları ile şıklığınızı tamamlayan DeFacto Kadın Kloş Hasır Şapka, plaj kombinlerinize bambaşka bir hava kazandırır. Hem şık hem kullanışlı yapısıyla tatile giderken mutlaka edinmeniz gereken hasır şapka, geniş gölge sağlayan büyük tasarımı ile retro bir görünüme sahip. Geniş çerçeveli güneş gözlüğü, retro mayo ve bikiniler, tül pareolar ve örgü detaylı terlikler ile kombin yaparak harika bir uyum yakalayabileceğiniz şapka, şıklığınızı tamamlar. "Tatile gideceğim ama valizime neler koyacağımı bilmiyorum." diyorsanız bu ürün, yanınıza mutlaka almanız gereken alternatiflerden bir diğeri.