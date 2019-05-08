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Sahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor.

Sahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyor

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, bugün de 140 kilo uyuşturucu ele geçti.
Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı. Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.
Olayla ilgili Çanakkale'de gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, Balıkesir'de gözaltına alınan tekne sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
140 KİLO DAHA BULUNDU
Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine yine paketler halinde uyuşturucu vurdu. Bölge sakinleri, paketleri fark edip jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, 9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu. Böylece ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 1 ton 551 kiloya çıktı.
TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Bu arada sahil güvenlik ekipleri, batan 9 metre uzunluğundaki teknenin yerini yapılan çalışmayla belirledi. Ayvalık Liman Başkanlığı'na kayıtlı olan teknenin batığının Pınar Adası yakınlarında olduğu saptandı. 14 metre derinliğindeki tekneye dalış yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye ulaşamadı.

FOTOĞRAFLI

Sahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyorSahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyorSahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyorSahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyor

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