HABER

Sahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, bugün de 140 kilo uyuşturucu ele geçti.

Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı. Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.

Olayla ilgili Çanakkale'de gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, Balıkesir'de gözaltına alınan tekne sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

140 KİLO DAHA BULUNDU

Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine yine paketler halinde uyuşturucu vurdu. Bölge sakinleri, paketleri fark edip jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, 9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu. Böylece ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 1 ton 551 kiloya çıktı.

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada sahil güvenlik ekipleri, batan 9 metre uzunluğundaki teknenin yerini yapılan çalışmayla belirledi. Ayvalık Liman Başkanlığı'na kayıtlı olan teknenin batığının Pınar Adası yakınlarında olduğu saptandı. 14 metre derinliğindeki tekneye dalış yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye ulaşamadı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldıNevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
Şuhutlu öğrenciler Konya gezisindeŞuhutlu öğrenciler Konya gezisinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.