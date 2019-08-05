"Sahilleri temizlemeden buradan gitmeyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak, temiz sahillerini eski haline getirmek için Bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Tertemiz sahil ve deniz oluncaya kadar da buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Mehmet Emin Birpınar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal'dan bölgedeki çalışmalar konusunda, Kaymakamlık binasında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Murat Kurum'un talimatı ile Edilli Plajı'nda temizlik çalışması yapan 50 kişilik ekibi ve 6 dalgıcı ziyaret eden Birpınar, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Birpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17-18 Temmuz'da Düzce ve Sakarya çevresinde olağan dışı yağışlardan dolayı büyük bir sel felaketi meydana geldiğini ve bu olayda 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum sağlaması gerektiğini belirten Birpınar, "Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun, yöredeki vatandaşlarımızın başı sağ olsun, ailelere de sabır diliyorum. Tabii bu inanılmaz bir yağıştı, ilkim değişikliğinden kaynaklanan. Metrekareye yaklaşık 160 kilograma yakın yağış düştü ki bu bir senede oluşan yağışın yarısı bir saatte oluşmuştu. Bu yoğun yağış ve beklenmedik hava olayları sürekli olmaya başladı. Bu da ilkim değişikliğinin bir parçası. Buna uyum sağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.