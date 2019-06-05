Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da futbol ve sutopu oynarken hayatına heyecan katmak için çocukluğunda özendiği cankurtaranlık mesleğine başlayan Ayşe Özgün Kılıç (21), 2 yıldır denize girenlerin yaşamı için mesai yapıyor. Cankurtaranların yarışında çok sayıda erkeği geçerek üçüncü olan 'Deniz Kızı' lakaplı Kılıç, boğulmak üzereyken kurtardığı kişinin sağlıklı şekilde hayatını sürdürmesinin kendisi için en büyük gurur olduğunu söyledi.

Antalya'da deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde olası boğulma vakalarının önlenmesi için cankurtaranlar mesaiye başladı. Yılda 900 civarında boğulma vakasının yaşandığı Türkiye'de 14 bin cankurtaranın periyodik eğitimi de devam ediyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, cankurtaran sayısını 5 yılda 40 bine yükseltip, boğulmaya bağlı ölüm oranını sıfırlamayı hedefliyor. Bu amaçla cankurtaran mesleğini özendirmek amacıyla sezonun başlamasıyla cankurtaranların kendini sınaması ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla yarışmalar gerçekleştiriliyor.