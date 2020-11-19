Şahin: ‘‘Aşının Dağıtımına Aralık Sonunda Başlanabilir’’

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, FDA danışma kurulunun 8-10 Aralık tarihleri arasında aşıyı değerlendirmek üzere toplanabileceğini bildirdi, ancak tarihin kesin olmadığını kaydetti. FDA ise şimdilik konuyla ilgili yorum yapmadı.

Şahin, ‘‘Her şey iyi giderse sanıyorum Aralık’ın ikinci yarısında onay alıp Noel’den önce dağıtıma başlayabiliriz. Ancak bu sadece her şeyin olumlu gitmesi durumunda mümkün olabilir’ dedi.

Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşının acil durumlarda kullanılması onayını Aralık ayının ortasında verebileceğini belirtti. Şahin, aşının Avrupa Birliği’ndeki koşullu kullanma onayının da yine Aralık’ın ikinci yarısında alınabileceğini kaydetti.

Corona virüsüne karşı geliştirdiği başarılı aşıyla gündeme gelen BioNTech firmasının kurucularından Uğur Şahin, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada aşının dağıtımına Noel Bayramı olan 25 Aralık’tan önce başlanabileceğini bildirdi.

Amerikalı ilaç firması Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşının koruma seviyesinin beklenenin çok daha üzerinde çıkması uzmanlar açısından pandemiyle mücadelede büyük bir adım olarak değerlendirilmişti.

Aşının üçüncü ve son aşamadaki klinik deneylerine 43 binden fazla kişi katılmıştı. Bunların 170’inin ağır vaka olduğu, 162’sine placebo verildiği ve ağır durumdaki 10 Corona virüsü hastasından ise yalnızca bir tanesinin aşıyı olduğu açıklanmış; bu durumda aşının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı.

Philadelphia Temple Üniversitesi’nden biyolog Enrico Bucci, ‘‘İnsanlık tarihinde ilk kez virüsün ortaya çıkmasından geniş kapsamlı aşı deneylerine kadar bir yıl bile geçmedi. Üstelik de tamamen yeni bir teknik kullanıldı’’ dedi.

Amerikalı Moderna firması da Pazartesi günü son aşama klinik deneylerinin ilk verilerini kamuoyuyla paylaşmış ve aşısının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer Moderna’nın aşısının Pfizer’in aşısı için acil durum onayı verilmesinden 7-10 gün sonra onay almasının mümkün olduğunu bildirmişti. Aşıların acil durum onayı almasının ardından eyaletler 24 saat içinde dağıtıma başlamaya hazır olacak.