HABER

Şahin avcısına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline el konularak 4 bin 462 TL para cezası uygulandı.Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Şarkışla ilçesinde Şahin avcılarına yönelik av koruma ve kontrol faaliyeti düzenlendi.

Şahin avcısına suçüstü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline el konularak 4 bin 462 TL para cezası uygulandı.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Şarkışla ilçesinde Şahin avcılarına yönelik av koruma ve kontrol faaliyeti düzenlendi. Yapılan koruma faaliyetlerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli tükenmekte olan Şahin avlayan bir şahıs tespit edildi. Ekipler, şahsa 4 bin 462 TL para cezası keserken avda kullandığı tespit edilen otomobile el konuldu. Yapılan araştırmalarda şahsın avda kullandığı 5 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere de el konuldu.

Şahin avcısına suçüstü

Şahin avcısına suçüstü

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 olduDev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
Fare değil hassas teraziFare değil hassas terazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.