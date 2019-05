Şahin, gazetecilerle iftarda buluştu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından gazetecilere iftar yemeği verildi.

Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi?nde düzenlenen programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dost meclisinde yapılacak her türlü eleştiriye açık olduklarını söyleyerek, basın ve yöneticilerin birlikte güzel işler yapacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

?İslam alemi olarak zor günlerden geçiyoruz. Her yerde kan ve gözyaşı var. Ama bizler el ele verirsek bunun üstesinden geliriz yeter ki birlikte olalım. Çünkü bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve bu ülkenin geleceği için istikbali için her birey üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım. Artık yeni bir dönem başladı. Çok hedefimiz var. Ortak hedeflerimiz var. Önümüzde çok engeller var ama sizlerle birlikte bu şehrin kardeşlik anıtını dikelim. Yazılı ve görsel basınımız ile zaferi hep birlikte inşa etmeliyiz. Sizler basın olarak bizler yönetici olarak bu kentten başlayarak çok güzel şeyler yapabiliriz.?