Şahin: “HDP’de olsaydı, ama onlar Türkiye Partisi olmayı başaramadılar”

“Birlik ve beraberlik görüntüsüne şiddetle ihtiyacımız var” AK Parti İl Başkanlığı tarafından Çebioğlu By Fatih Salonu’nda iftar daveti verildi. Programda konuşan eski TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünde Samsun’da daha önceki yıllardan farklı bir kutlama törenleri icra edildiğini belirterek, “Dün Tütün İskelesi’nde ortaya çıkan tablo milletimizin gönlünü ferahlatmıştır. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine siyasi partilerimizin genel başkanları da bu törenlere iştirak ettiler. Orada hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verdiler. Bu tabloyu son derece önemsiyorum. Türkiye olarak böyle bir tabloya birlik ve beraberlik görüntüsüne şiddetle ihtiyacımız var” dedi.

“Türkiye Partisi olmayı başaramadılar”

“Keşke dünkü o tabloya Meral Hanım’da iştirak etmiş olsaydı” diyen Şahin, “Bir eksiklik olmuştur. Kendisi davetin geç ulaştığını ve devlet ciddiyetini göremediğini falan şeklinde bir gerekçe ile katılmadığını ifade ediyor ama kendisini yakınen tanıyan bir kişi olarak beni tatmin etmedi. Keşke o da fotoğrafın içerisinde olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP’nin genel başkanı da olsaydı. Onlar davet edilmedi. Neden davet edilmedi? Çünkü onlar bir türlü Türkiye Partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden bir türlü kurtulamadılar. Arkalarını millete değil, PYD’ye, PKK’ya, YPG’ye dayamaktan vazgeçmediler. Dileğimiz odur ki onlar terörle bir yere varamayacaklarını anlarlar, Türkiye Partisi olmaya karar verirler o tablo içerisinde onlarında olması Türkiye’ye zenginlik katacaktır. Türkiye’nin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

“YSK üyelerini çeteci diye itham etmedik”

Türkiye’nin gündeminin İstanbul seçimleri olduğunu ifade eden Şahin, 1994 yılında da seçimlerin oy pusulasında bir partinin bulunmamasından dolayı iptal edildiğini ve bu kararın doğru bir karar olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Bugün Yüksek Seçim Kurulunun gerekli açıklamayı yapması bekleniyordu. Sanıyorum ertelenmiş, muhalefet şerhleri yetişmemiş, onlar yetiştiği takdirde YSK kararını açıklayacaktır. Türkiye’de ilk defa bir seçim yenilenmiyor. Mazbatasını almış bir belediye başkanı ilk defa mazbatası elinden alınarak orada seçimin yenilenmesi kararı verilmiyor. Bunu yaşayanlardan birisi benim. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İBB Başkanı seçildiğinde bu kardeşiniz de Fatih Belediye Başkanı seçilmişti. Mazbatamızı aldık, görevimize başladık. 38. gün YSK İstanbul’un Fatih ilçesinde Beykoz ilçesinde o zamanlar Yalova İstanbul’a bağlı bir ilçeydi ve Yalova’da seçimler iptal edildi. Mazbatamızı geri aldılar, geri verdik. Biz YSK’ya böyle oldu diye bu kararı veren YSK üyelerini çeteci diye itham etmedik. Aklımızdan böyle bir şey geçmedi geçmez. Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimi AK Partili Belediye Başkan Adayı kazanmıştı. CHP itiraz etti, mazbatası geri alındı. 2 Haziran’da seçimler yenilenecek. Böyle bir karar verdi diye YSK’yı eleştirdik mi? Bu kararı verenler çete mensubudur dedik mi ? Bu son derece talihsiz, yakışıksız bir beyanlardır.”