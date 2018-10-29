Şahin Kendirci: Ağlama sahnelerinde yaşadığım acıları düşündüm

Müslüm filminin çekimleri hakkında konuşan Şahin Kendirci, şunları anlattı: "Aileme bakmam gerektiği için okula ara verdim ama açıktan devam ediyorum. İyi ki böyle bir ailem var yarışmadan sonra çok büyük acı yaşadık. Dayıma kız istemeye giderken anneannem, dedem ve dayım kaza geçirdi ve hepsi hayatını kaybetti. Herkes beni yarışmaya çıktığım için çok mutlu zannediyor ama ben çok acı yaşadım. Geçtiğimiz sene de öz amcamı kalp krizinden kaybettim. Meyve veren ağaç taşlanır derler ya ben o taşa da kurban olurum. Filmde ağlama sahnesi olduğunda aklıma ölen akrabalarımı düşünüyordum. Filmde tüm ağlama sahnelerindeki gözyaşlarım gerçek, acıları düşünerek ağladım."

Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. Yarışmadan sonra kazada dayısı, anneannesi ve dedesini kaybettiğini söyleyen Kendirci, filmdeki tüm ağlama sahnelerinin gerçek olduğunu söyledi.

"FİLME HAZIRLANIRKEN AİLEM BANA MÜSLÜM DİYE SESLENİRDİ"

Mersin halkının kendini tavsiye etmesiyle keşfedildiğini anlatan Şahin Kendirci, "Beni yönetmenim keşfetti. Yönetmenin Adana'ya gelerek 'Müslüm' filmdeki bu rolü kim oynayabilir diye sormuş, herkes beni önermiş. Sonra sahne aldığım yere gelerek bana projeyi anlattı bende onur ve şeref duyarak kabul ettim. Senaryoyu elime aldığımda bütün kitabı ezberledim. Filme hazırlanırken de ailem bana hep Müslüm diye seslendi." dedi.

"MUHTEREM NUR, MÜSLÜM GÜRSES'İN SAZINI HEDİYE ETTİ"

Programa katıldığı sazın hikayesini anlatan Kendirci, "Muhterem Nur beni gördüğünde 'Müslüm'e çok benziyorsun' dedi. Sonra da Müslüm Baba'ya 17 yaşında Limoncu Ali'nin hediye ettiği püsküllü sazın bana hediye etti." dedi.

"ACUN ILICALI'NIN ÜZERİMDE EMEĞİ BÜYÜK"

Tanınmasında yarışmalarına katıldığı Acun Ilıcalı'nın emeğinin çok olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ederim üzerinde emeği büyük. Benim babam hamal ondan asla utanmadım. Yarışmada da ilk şarkıdan sonra herkesin 'Bir daha' demesi beni çok duygulandırdı.