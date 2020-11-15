Şahin: “Normal Hayata Dönüş Gelecek Kış Mevsimini Bulacak”

BioNTech fimasının kurucularından Prof. Uğur Şahin Corona aşısının yaz ayında önemli oranda etkisinin görüleceğini ve hayatın gelecek kış normale döneceğini belirtti.
Şahin bu açıklamasını İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptı. Şahin, bu kış mevsiminin hala zorlu olacağını çünkü aşının vaka sayılarında önemli bir etkisi olmayacğını söyledi.
BioNTech ve Amerikan Pfizer şirketleri ortak geliştirdikleri aşının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.
İki şirketin testlerine 43 bin kişi katılmıştı.
Şahin, aşının virüsün yayılmasını azaltacağına ve bir kişideki belirtileri durduracağına emin olduğunu söyledi.
Prof. Şahin’e göre herşey yolunda giderse aşının dağıtımı bu yıl sonu ya da gelecek yılın ilk günlerinde başlayacak.
Şahin, Nisan ayına kadar 300 milyon doz aşının dağıtılmasının amaçlandığını ve bunun da sadece etki yapmaya başlayacağını kaydetti.
Yaz mevsiminin yardımcı olacağını belirten Şahin, gelecek yıl bahar ve kış mevisminden önce yüksek düzeyde aşı olunmasının hayati önemde olduğunu belirtti.
Aşının yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de etkili olup olmadığı yönündeki bir soruya Şahin bu konuda gelecek üç hafta içinde daha iyi bilgiye sahip olacağını söyledi.
Şahin, aşının yan etkisi olarak aşının yapıldığı bölgede birkaç gün az acı hissedildiğini, bazı katılımcılarda da az bir süre ateş görüldüğünü kaydetti.
Şahin bunun dışında önemli bir yan etkinin görülmediğini vurguladı.
BioNTech’le Pfizer’ın ürettiği ortak aşı deneme aşamasının sonlarında. 10 aşı çalışması daha deneme aşamasının sonlarında.