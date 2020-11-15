Şahin: “Normal Hayata Dönüş Gelecek Kış Mevsimini Bulacak”

Şahin, Nisan ayına kadar 300 milyon doz aşının dağıtılmasının amaçlandığını ve bunun da sadece etki yapmaya başlayacağını kaydetti.

Prof. Şahin’e göre herşey yolunda giderse aşının dağıtımı bu yıl sonu ya da gelecek yılın ilk günlerinde başlayacak.

Şahin, aşının virüsün yayılmasını azaltacağına ve bir kişideki belirtileri durduracağına emin olduğunu söyledi.

Şahin bu açıklamasını İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptı. Şahin, bu kış mevsiminin hala zorlu olacağını çünkü aşının vaka sayılarında önemli bir etkisi olmayacğını söyledi.

Aşının yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de etkili olup olmadığı yönündeki bir soruya Şahin bu konuda gelecek üç hafta içinde daha iyi bilgiye sahip olacağını söyledi.

Şahin, aşının yan etkisi olarak aşının yapıldığı bölgede birkaç gün az acı hissedildiğini, bazı katılımcılarda da az bir süre ateş görüldüğünü kaydetti.

Şahin bunun dışında önemli bir yan etkinin görülmediğini vurguladı.

BioNTech’le Pfizer’ın ürettiği ortak aşı deneme aşamasının sonlarında. 10 aşı çalışması daha deneme aşamasının sonlarında.

