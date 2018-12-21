Şahin Tepesi dizisinde entrikalar ve aşk düğümü! Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicilerle buluşan Ay Yapım imzalı Şahin Tepesi'nde gelişen olaylar seyirciyi ekran başına kilitliyor. Sırlarla dolu dünyasında gelişen entrikalar heyecanı arttırırken karakterler arasında gelişen aşklar diziye farklı bir boyut kazandırıyor.
Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hilal Saral'ın üstlendiği 'Şahin Tepesi'nde Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un canlandırdıkları karakterler arasında başlayan Romeo ve Juliet'in unutulmaz aşkını anımsatan imkansız aşk seyirciden büyük ilgi görüyor. Boran Kuzum ve Aybüke Pusat'ın canlandırdığı karakterlerin hayranı olan ve bu çifte EfDa (Efe & Verda) diyen takipçiler geçtiğimiz günlerde açtıkları AdımAdımAşka EfDa etiketiyle ilgili 130 bin tweet atarak, 'Şahin Tepesi'ni yayın günü haricinde de Twitter'da TT'ye taşıdılar.
Zerrin Tekindor ve Murat Aygen'in canlandırdıkları karakterler arasında fırtınalar eserken, Kaan Taşaner'in hayat verdiği Erkan karakteri, Ebru Özkan Saban'ın canlandırdığı Melek'e giderek aşık oluyor. Bu aşk üçgeninde dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenirken bir diğer aşk üçgeninin kahramanları olan Mustafa Mert Koç, Leyla Tanlar ve İlhan Şen, yeni bölümde ekran başındakilere ve Akdora Ailesi'ne şoke edici bir sürpriz yaşatacak.
Zerrin Tekindor, Ebru Özkan Saban, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un başrolleri paylaştığı 'Şahin Tepesi', yeni bölümüyle 21 Aralık Cuma saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak.
ŞAHİN TEPESİ 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mithat Şahin'in öldüğü gecenin sürpriz tanığı Balıkçı Arif, trafik kazası süsü verilmiş bir cinayete kurban gider. Son sözleri Demir'in aklına şüphe tohumları ekecektir. Mete, kardeşinin de desteğiyle Akdoralara karşı planlarını yavaş yavaş uygulamaya başlar. Cem'in başı Ayça yüzünden derttedir. Ortadan kaybolan kardeşini arayan Mehmet, köşke geldiğinde karşılaştığı Verda için büyük bir tehlike oluşturur. Verda'yı Mehmet'in elinden kurtaran Efe yaralanır. Efe için endişelenen Verda'nın telaşı ve yardımı ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden olur. Bu anlar büyük aşkın habercisidir. Melek'in üretime geçmesi için hazırlanan sipariş formunu Demir'in onayladığını öğrenen Tuna büyük olay çıkarır. Tuna'nın öfkesi Demir'in boşanma kararı almasına neden olacak kadar büyüktür. Yaşadıklarından bunalan Deniz'e, Cem'le geçirdiği güzel gün çok iyi gelir ama Deniz bu baskıya daha fazla dayanamayacağını anlamış ve herkesten habersiz yurtdışına gitmeye karar vermiştir. Bu karardan haberdar olan Mete'nin yapacağı yeni hamle köşkün ortasına bomba gibi düşecektir.
ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kalır. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesini sağlayacaktır. Birbirlerinin eksenine girmeye başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükler. Bu yakınlaşmanın tanığı olan Tuna ise yeni yeni filizlenen aşka engel olacağının sinyalini verecektir. Melek'in üzerinde çalıştığı kokuyu hiç beklemediği bir anda bulması ona yeni ufuklar açar. Üretime geçebilmek için bir ortağa ihtiyacı vardır. Ortak arayışında olan Melek'in durumundan haberdar olan Tuna karşı atağa geçerken yapacağı hamle ile Melek'i bambaşka bir karara sürükler. Bu karar Ceylan tarafında da bazı dengelerin değişmesine neden olacaktır. Olayların kontrolünü elinde tutmaya çalışan Tuna'ya asıl sürpriz beklemediği bir anda gelir. Bu durum Tuna'yı uçurumun eşiğine getirirken son anda yaşanacaklar bambaşka gelişmelere sebep olacaktır.
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