Şahin Tepesi dizisinde entrikalar ve aşk düğümü! Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicilerle buluşan Ay Yapım imzalı Şahin Tepesi'nde gelişen olaylar seyirciyi ekran başına kilitliyor. Sırlarla dolu dünyasında gelişen entrikalar heyecanı arttırırken karakterler arasında gelişen aşklar diziye farklı bir boyut kazandırıyor.

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hilal Saral'ın üstlendiği 'Şahin Tepesi'nde Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un canlandırdıkları karakterler arasında başlayan Romeo ve Juliet'in unutulmaz aşkını anımsatan imkansız aşk seyirciden büyük ilgi görüyor. Boran Kuzum ve Aybüke Pusat'ın canlandırdığı karakterlerin hayranı olan ve bu çifte EfDa (Efe & Verda) diyen takipçiler geçtiğimiz günlerde açtıkları AdımAdımAşka EfDa etiketiyle ilgili 130 bin tweet atarak, 'Şahin Tepesi'ni yayın günü haricinde de Twitter'da TT'ye taşıdılar.

Zerrin Tekindor ve Murat Aygen'in canlandırdıkları karakterler arasında fırtınalar eserken, Kaan Taşaner'in hayat verdiği Erkan karakteri, Ebru Özkan Saban'ın canlandırdığı Melek'e giderek aşık oluyor. Bu aşk üçgeninde dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenirken bir diğer aşk üçgeninin kahramanları olan Mustafa Mert Koç, Leyla Tanlar ve İlhan Şen, yeni bölümde ekran başındakilere ve Akdora Ailesi'ne şoke edici bir sürpriz yaşatacak.