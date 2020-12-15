Şahin Tin: Meclis'te 'kuru ekmek' tartışmasında kim ne dedi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Millet aç, midesine kuru ekmek giriyor" sözüne AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in verdiği "o zaman aç değiller" yanıtı tartışma yarattı.

TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde yaşanan bu diyalogun ardından Tin'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Tin ise sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Tutanaklara ne yansıdı?

TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet aç' deyince hoplamayın. Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor" dedi.

AKP Denizli Milletvekili Tin, Altay'ın bu sözlerine "O zaman aç değil demek" diye karşı çıkınca Altay, "Kuru ekmek… Bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin" diye tepki gösterdi.

Tin, "Sen kendin dedin, 'midesine ekmek giriyor' dedin" diyerek görüşünde ısrarlı olunca Altay, "Milletin midesine kuru ekmek giriyorum sadece diyorum, beyefendi diyor ki 'O zaman aç değiller'" diye tepki gösterdi.