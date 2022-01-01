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Şahin ve Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerildi

01.01.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Şahin ve Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerildi

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

"MİLYONLARCA AVRUPALININ HAYATINI KURTARDI"

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Son Dakika: Büyük gurur! Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin &quot;ilham verenler&quot; listesinin zirvesindeSon Dakika: Büyük gurur! Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin zirvesinde

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

20'İNCİ YILINDA YENİDEN TASARLANMASI BEKLENİYOR

1 Ocak 2001’de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euronun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor. (AA)

Euro banknotları yeniden tasarlanacakEuro banknotları yeniden tasarlanacak


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Euro
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