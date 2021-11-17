Şahin ve Türeci'ye Alman Gelecek Ödülü

Ödül Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından takdim edildi.İlk mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin, Özlem Türeci ve Christoph Huber, BioNTech'te çalışmalarını sürdüren Katalin Kariko ile birlikte 2021 Alman Gelecek Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Berlin'de takdim edildi.

1997 yılından bu yana her yıl verilen ödülün maddi değeri 250 bin euro.

Alman bilim insanlarına verilen prestijli ödülü kazanabilmek için sadece inovasyon değil, ürünün satılabilir olması da gerekiyor. Dolayısıyla ödüle aday olmak bile önemli bir prestij sayılıyor. Bu yıl ödüle aday gösterilen üç çalışmadan bir diğeri Forchheim'daki Siemens Healthineers uzmanlarının geliştirdiği kuantum sayan bilgisayarlı tomografi cihazı. Cihaz daha iyi görüntü alınmasına imkan tanıyor.

Diğer çalışma ise Münster Üniversitesi ile Fraunhofer Moleküler Biyoloji ve Ekoloji Enstitüsü uzmanlarının geliştirdiği, bir tür karahindibadan üretilen lastik.

DW, dpa / EC, HS

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