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Şahinbey'de bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

Şahinbey'de bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye unvanına sahip olan Şahinbey Belediyesinin Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlendirme Memurluğunda bekleyen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

Bu yılın 5 bininci nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bu yıl da inşallah bu rekorumuzu yenilemek istiyoruz. Bu yılın 5 bininci nikahı kıydık. İnşallah yıl sonuna kadar da Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olarak, evlendirme işlemlerimize devam etmek istiyoruz. Ayrıca patenti bizde olan Evlilik Okulu Projemizde evlenecek çiftlerimize ve evli olan çiftlerimize eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 25 binin üzerinde çiftimize eğitim verdik. Bu eğitimlerin evliliğe çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Eğitim sonrasında yeni evlenecek çiftlerimize çamaşır makinesi, evli çiftlerimize de çay veya kahve makinesi hediye ediyoruz. Bu vesile ile yeni evlenen çiftlerimize bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum."

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evlendirme dairesi nikah şahinbey belediyesi

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