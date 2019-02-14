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Şahin’den cumhur ittifakına tam destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

AK Parti 24, 25 ve 26.

Şahin’den cumhur ittifakına tam destek

AK Parti 24, 25 ve 26. dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, cumhur ittifakının adayı Davut Aydın’a tam destek verdi.
Cumhur ittifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren ile bir araya gelen Hüseyin Şahin, “Türkiye’nin bekâsı için partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin almış olduğu kararı sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
Cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, “Vekilimiz bugün olduğu gibi dün de ilçemiz için önemli hizmetlere imza attı. Bugün vekil olmamasına rağmen halen yanımızda yer alarak cumhur ittifakının sonuna kadar destekçisi olarak bizlerin her zaman yanındadır. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
MHP İlçe Başkanı Arif Eren, “İnşallah cumhur ittifakımızınn adayı 31 Martta halkın takdiri ile seçimleri kazanacaktır. Cumhur ittifakına destek veren vekilimize teşekkür ediyorum” dedi.
Eski Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil, “Yenikapı ruhu ile başlayan, bugün aziz milletimizin daha güçlü hale getireceği cumhur ittifakının sonuna kadar yanındayız. Adayımız Davut Aydın’ın yanındayız” dedi.

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