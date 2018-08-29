Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor

MELTEM YILMAZ - Doğal ve tarihi güzellikleriyle alternatif turizmin rotası haline gelen Trabzon, sarp kayalıklarıyla da dağcılar başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde yer alan Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri bulunmayan Şahinkaya, kaya tırmanışı yapmak isteyen sporculara, doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz hava imkanı da sunuyor. Son yıllarda dünyada adından söz ettirmeye başlayan Şahinkaya, dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanışçılarından Öztürk Kayıkcı, Mümin Karabaş, Güneş Ergüden, Mustafa Kalaycı, Süleyman Vardal, Volkan Özkan, Yahya Koç ve Tunç Fındık'ın açtığı yeni rotalarla 31 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak "2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali"ne hazırlanıyor.

Festival kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Şahinkaya, oluşturulacak 50'nin üzerindeki yeni rotayla Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Hollanda ve Azerbaycan'dan gelen 50 kaya tırmanışçısını ağırlayacak. Kaya tırmanışı dışında dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking gibi elverişli alanlara da sahip bölge, her mevsim turizm çeşitliliğine de katkı sağlıyor. - "Şahinkaya, tırmanış açısından önemli bir potansiyel" Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şahinkaya'nın kaya yapısı ve ulaşım kolaylığı bakımından kaya tırmanışları açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi. Bayoğlu, kuruluşlarının 25. yılı anısına Şahinkaya'da çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, bu kapsamda da TEDAK öncülüğünde, Trabzon Valiliği, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzköy Kaymakamlığı, Düzköy Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle 2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Şahinkaya'da daha önce birçok kulübün tırmanış yaptığını belirten Bayoğlu, şöyle devam etti: "Bir festival için yeterli rotalar olmadığından dolayı biz bu sene 25. yıl anımıza kalıcılık olsun diye festivalin bu ayağını gerçekleştirmeye çalıştık. 9-13 Mayıs'ta 5 dağcı arkadaşımız burada gereken rotaları açtılar. Şimdi de onların desteği ve iş birliğinde Michel Piola geldi. Dünyanın en iyi dağcısı, zorlu kaya tırmanışı yapan birisi ve Şahinkaya'da rota açması bizim için çok önemli. Birçok takipçisi var ki bu anlamda dağcılık ve ekoturizme bunun ciddi katkısı olacaktır." - "Ciddi bir ekibi bir araya getirdik" Bayoğlu, rota açıcıların dünyada ve Türkiye'de önemli isimler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ciddi bir ekibi bir araya getirdik ve bu durumun da katılımı etkileyeceğini düşünüyoruz. Şahinkaya'nın en önemli özelliği tırmanış anlamında farklı yapısı ve ulaşım anlamında elverişli olmasıdır. Türkiye'de ayrıca ender rastlanan bir kaya türüdür ve dünyadaki kaya tırmanışçılarını ciddi anlamda etkiliyor. Tırmanış rotalarının da duayenler tarafından açılması da Şahinkaya'yı ayıran özelliklerdendir."