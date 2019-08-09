Şahinkaya Kanyonu'na turist akını

Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- TÜRKİYE'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'na yaz aylarında turistler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sayesinde, bu yıl gelen turist sayısında artış yaşanıyor. Heybetiyle kendisine hayran bırakan, Türkiye’nin 2'inci büyük su kanyonunu görmeye gelen turistler, turkuaz rengi sularda tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Kızılırmak Nehri üzerinde, 1,5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Altınkaya Bara Göleti'nin bulunduğu alandaki kanyon, barajın en derin yeri olma özelliği taşıyor. Ailesi ile tatil için Şahinkaya Kanyonu’nu görmeye gelen Enes Salim (23), “Erzurum’dan buraya ilk defa geldim. Sosyal medya tatil yerleri ararken burayı da gördüm ve çok hoşuma gitti. Ailemle tatil yapmak için burayı seçtim ve buraya geldiğimiz için de çok mutluyuz. Burası mükemmel bir doğa harikası. Burası Şahinkaya Kanyonu çok güzel tekne gezileri var. Beklemeden sürekli turlar düzenleniyor ve gelen insanlar mağdur edilmiyor. Kanyonun kenarlarında çok güzel dik yamaçlar var. Burası çok güzel bir yer, herkes gelip burayı görmeli” dedi.

