'Şahinler' Gaziantep'te göreve hazırlanıyor

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'e, çevre illerden gelen ve aralarında kadınlarından bulunduğu 'Şahin' olarak bilinen 40 motosikletli trafik polisine 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi veriliyor. Polisleri, kurulan zorlu parkurları geçmek için çaba sarf ediyor. Kentte özel olarak kurulan parkurların bulunduğu alana Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa gibi komşu illerden gelen ve 'Şahin' olarak bilinen motosikletli trafik polisleri 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi alıyor. Eğitim süresince her gün yaklaşık 8 saat parkurda olan polisler güne spor yaparak başlıyor. Daha sonra ise kask ve koruyucu kıyafetlerini giyen polisler parkura çıkarak eğitmenlerin talimatları doğrultusunda motosiklet kullanıyor. 4 hafta süren eğitimde ayrıca motosiklet kullanımının incelikleri, araç bakımı, güvenli sürüş gibi bilgiler veriliyor. Parkurları tamamlayan 40 polis eğitim sonrasında yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan polisler ise sertifika alamaya hak kazanıyor. ŞAHİNLERİN KURSU 4 HAFTA SÜRÜYOR Eğitmen polis memuru Adem Kaplan, eğitimlerin aktif motosiklet kullanan trafik polislerine verildiğini belirterek şunları söyledi: "Buradaki eğitimlerimiz hali hazırda Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli Şahin arkadaşların daha iyi ve daha kazasız belasız görev yapmaları için, motosikleti daha profesyonel kullanabilmeleri için yapılıyor. Kursumuz Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığımız tarafından açıldı. İleri ve Güvenli Sürüş kursu, 4 hafta süren bir kurs. Burada 8 çevre ilden gelen arkadaşlara kurs veriyoruz. Kursun sonunda buradaki parkurlarda başarılı olan arkadaşlara sertifika veriyoruz." Kursa katılmak için Diyarbakır'dan gelen polis memuru Tuğba Gül Yıldırım ise kurs süresince motosiklet kullanma kabiliyetlerinin geliştiğini söyledi. Trafik de faal olarak görev yaptığını belirten Yıldırım, "Hepimiz deneyimli polisleriz. Biz burada hocalarımız eşliğinde kursa katılarak daha ileri seviye motosiklet kullanmayı öğreniyoruz. Hatalarımızın farkına varmak ve trafikte daha kontrollü şekilde motosiklet kullanmak için eğitim alıyoruz" dedi.

