HABER

'Şahinler' Gaziantep'te göreve hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'e, çevre illerden gelen ve aralarında kadınlarından bulunduğu 'Şahin' olarak bilinen 40 motosikletli trafik polisine 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi veriliyor.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'e, çevre illerden gelen ve aralarında kadınlarından bulunduğu 'Şahin' olarak bilinen 40 motosikletli trafik polisine 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi veriliyor. Polisleri, kurulan zorlu parkurları geçmek için çaba sarf ediyor. Kentte özel olarak kurulan parkurların bulunduğu alana Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa gibi komşu illerden gelen ve 'Şahin' olarak bilinen motosikletli trafik polisleri 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi alıyor. Eğitim süresince her gün yaklaşık 8 saat parkurda olan polisler güne spor yaparak başlıyor. Daha sonra ise kask ve koruyucu kıyafetlerini giyen polisler parkura çıkarak eğitmenlerin talimatları doğrultusunda motosiklet kullanıyor. 4 hafta süren eğitimde ayrıca motosiklet kullanımının incelikleri, araç bakımı, güvenli sürüş gibi bilgiler veriliyor. Parkurları tamamlayan 40 polis eğitim sonrasında yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan polisler ise sertifika alamaya hak kazanıyor. ŞAHİNLERİN KURSU 4 HAFTA SÜRÜYOR Eğitmen polis memuru Adem Kaplan, eğitimlerin aktif motosiklet kullanan trafik polislerine verildiğini belirterek şunları söyledi: "Buradaki eğitimlerimiz hali hazırda Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli Şahin arkadaşların daha iyi ve daha kazasız belasız görev yapmaları için, motosikleti daha profesyonel kullanabilmeleri için yapılıyor. Kursumuz Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığımız tarafından açıldı. İleri ve Güvenli Sürüş kursu, 4 hafta süren bir kurs. Burada 8 çevre ilden gelen arkadaşlara kurs veriyoruz. Kursun sonunda buradaki parkurlarda başarılı olan arkadaşlara sertifika veriyoruz." Kursa katılmak için Diyarbakır'dan gelen polis memuru Tuğba Gül Yıldırım ise kurs süresince motosiklet kullanma kabiliyetlerinin geliştiğini söyledi. Trafik de faal olarak görev yaptığını belirten Yıldırım, "Hepimiz deneyimli polisleriz. Biz burada hocalarımız eşliğinde kursa katılarak daha ileri seviye motosiklet kullanmayı öğreniyoruz. Hatalarımızın farkına varmak ve trafikte daha kontrollü şekilde motosiklet kullanmak için eğitim alıyoruz" dedi.

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Sırttan robotik cerrahiyle böbrek kitlelerinden kurtuldularSırttan robotik cerrahiyle böbrek kitlelerinden kurtuldular
Definenin üzerinde oturduğunu öne süren köylüye kazı izni verilmediDefinenin üzerinde oturduğunu öne süren köylüye kazı izni verilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.