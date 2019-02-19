Şahinler Grubu’na operasyon: 12 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çoru İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Çorlu’da gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12’si tutuklandı.
Polis ekiplerinin Çorlu’da gerçekleştirdiği operasyon, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Örgütsel Faaliyet Kapsamında Suç İşleme, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama ve 6136 SKM suçlarını işledikleri tespit edilen ve kamuoyunda Şahinler Grubu olarak adlandırılan suç örgütü üyelerine yönelik olarak yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T.-Ç.T.-M.B.-H.D.-H.T.-F.M.-A.C.-S.A.-B.K.-A.Ç.-Y.Y.-Ş.K. ve Y.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Bu kişilerden Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 12 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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