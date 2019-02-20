"Şahinler", "Sarallar"ın ofisini gizli kamerayla takip etmiş

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)- "ŞAHİNLER" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan "Sarallar Grubu"na ait olduğunu belirleyince yeni bir operasyon yaptı. Operayonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mayıs 2017'de suç örgütü lideri Sedat Şahin'in Beykoz'da bulunan villasına yaptığı baskında ele geçirdiği dijital veriler arasında bir ofise ait gizli kamera görüntülerine ulaştı. Organize Şube polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı ortaklaşa çalışmada görüntülerin 'Sarallar' grubundan bir kişinin ofisinin görüntüleri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, görüntülerin Sedat Şahin'in adamlarından birisinin 'Saralların' ofisini izleyecek bir ofis tuttuğunu, buraya girişi gören kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları takip ettiklerini belirledi.