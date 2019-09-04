Sahip çıkmak için yanında çalıştırdığı madde bağımlısı tarafından öldürüldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kıraathane işleten bir kişi, sahip çıkmak için yanında çalıştırdığı madde bağımlısı şahsı işten çıkarınca bıçaklı saldırıya uğradı. İş yeri sahibi aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi Kurtali Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane işleten 40 yaşındaki Mustafa Sait Aksakal, madde bağımlısı Eyüp S.’yi sahip çıkmak için yanında çalıştırmaya başladı. Kısa süre sonra müşterilerin Eyüp S. isimli şahıstan rahatsız olması üzerine kıraathane sahibi Mustafa Sait Aksakal, şahsa bir miktar para vererek işten çıkardı. İşten çıkarılmasını hazmedemeyen Eyüp S., gece saatlerinde iş yerini kapattıktan sonra evine giden Mustafa Sait Aksakal’ı boğazından, kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Aksakal olay yerinde hayatını kaybederken, Eyüp S. kaçmaya çalışırken yakalandı.

Aksakal’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



