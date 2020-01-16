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  4. Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor

Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, eksi 10 derece soğukta evinin kapısına gelen kediyi sahiplenen iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, artık onu ’bir an olsun’ yanından ayırmıyor.42 yaşındaki Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı akşamı işe gitmek için evinin kapısından çıktığında karşılaştığı kediyi sahiplendi.

Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, eksi 10 derece soğukta evinin kapısına gelen kediyi sahiplenen iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, artık onu ’bir an olsun’ yanından ayırmıyor.
42 yaşındaki Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı akşamı işe gitmek için evinin kapısından çıktığında karşılaştığı kediyi sahiplendi. Kedi için sırt çantası da alan Demiryılmaz, işe gittiğinde eve bıraktığı kedisini işten geldiğinde sokakta birlikte gezerek vakit geçiriyor. Kedinin düzenli olarak bakımını yaparak kedi sırt çantası ile birlikte yanından ayırmıyor.
Hayvansever Mehmet Demiryılmaz, "Evde yalnız yaşıyordum. 2019 yılının son günü gecesi mesai için evden dışarı çıktığımda ayağıma bir şey çarptı. İlk anda korktum ve bir de baktım ki yavru bir kedi kapıdan girmiş. Henüz 5 veya 6 aylık olduğunu veterinerlerden öğrendiğim kedi yavrusu idi. Ben de bunu sokakta kalmasın diye karnesini çıkartıp sahiplendim. Aşılarını ve bakımlarını yaptım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Duyarlı olup güzel bir örnek olabildiysem ne mutlu bana, inşallah da herkes bizim gibi düşünüyordur. İşe gittiğim zaman kedi 8 saat evde yalnız kalıyor. İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorum" dedi.

Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor

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