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Sahiplenmek istediği çoban köpeği kolundan ısırdı

27.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Kulu ilçesinde başıboş çoban köpeğini sahiplenmek isteyen bir kişi, köpeğin kolunu ısırması sonucu yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi.

Sahiplenmek istediği çoban köpeği kolundan ısırdı

Konya’nın Kulu ilçesinde başıboş çoban köpeğini sahiplenmek isteyen bir kişi, köpeğin kolunu ısırması sonucu yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (57) isimli vatandaş evlerinin bahçesine giren 4 başıboş çoban köpeklerinden bir tanesini sahiplenmek istedi. Köpeğin boynuna ipi bağlamak isteyen M.Ö., köpek bir anda sağ kolunu ısırması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerine kendi çabası ile haber veren M.Ö., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı, ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundaki yararın temizlenmesinin ardından kuduz iğnesi yapılan M.Ö. taburcu edildi.

Sahiplenmek istediği çoban köpeği kolundan ısırdı

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Konya

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