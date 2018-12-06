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Sahipleri 20 bin avroyu yiyen keçiyi yedi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Sırbistan’da, Belka adlı keçi, sahiplerinin 20 bin avrosunu yedi. Köyde yaşayan bir aile, tarla almak için biriktirdikleri parayı masanın üstüne bırakmıştı. Sahipleri, paralarını yiyen keçiye öfkelenip, keçiyi kesti.

Sahipleri 20 bin avroyu yiyen keçiyi yedi

Sırbistan’da, Belka adlı keçi, sahiplerinin 20 bin avrosunu yedi.

Sırbistan medyasının haberine göre, Aranđelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin avro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı.

Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.

'KOCAM O GÜNDEN BERİ KONUŞMUYOR'

Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi.

Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sırbistan keçi Belka 20 bin avro

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