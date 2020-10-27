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Sahipleri yurt dışında bulunan gayrimenkullerin yasa dışı satışını yapan 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

İstanbul’da sahipleri yurt dışında bulunan gayrimenkullerin yasa dışı satışını yapan 7 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

İstanbul’da sahipleri yurt dışında bulunan gayrimenkullerin yasa dışı satışını yapan 7 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Olayla ilgili diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’de özellikle Rum, Ermeni, Musevi, İtalyan ve Fransız gibi yabancı kişilere ait sahipleri yurt dışında olan ya da vefat etmiş gayrimenkulleri tespit edip yasa dışı yollar ile satışını yapan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 şüpheliye yönelik Edirne ve Sakarya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, soruşturma sürecinde ortaya çıkan detaylarda şüphelilerin sahipleri yurt dışında olan ya da vefat eden gayrimenkulleri tespit etmesinin ardından varisleri Türkiye’ye çok gelip gitmiyorsa sahte bir vekalet düzenledikleri belirtildi. Şüphelilerin akıl almaz yöntemlerinden bir diğerinin ise menkul sahiplerini öldü şeklinde göstererek Türkiye’de bir varisi varmış gibi usulsüz şekilde gayrimenkul satışının yapılması olarak açıklandı.

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