Sahiplerine ulaşmak için 16 bin kilometre yol kat etti!

CNN'de yer alan habere göre, Pip adlı erkek köpek, sahipleri dünyanın dört bir yanındaki yelken gezisini terk etmek ve Avustralya'ya gitmek zorunda kaldıktan sonra, salgının zirvesindeki Mart ayında ABD’nin Güney Carolina eyaletinde mahsur kaldı. Sınırlar hızla kapanırken, Eilbeck ailesi 48 saatten az bir zamanda tüm eşyalarını toplamak için yola çıktı, ancak Avustralya'nın zorlu evcil hayvan taşıma kuralları, Dakhund cinsi köpeğin onlarla birlikte gelmesine engel oldu.

YENİDEN SAHİPLENDİRDİ

27 Mart'ta Zoe Eilnbecks, kiralık bir arabayla Kuzey Carolina’da sekiz saatlik bir yolculuk yaptı ve burada ailesyle Sydney'e dönüş uçağına binmeden önce köpeği arkadaşı Lynn Williams'a teslim etti. Ne yazık ki, Williams çiftliğinde zaten iki köpeğe sahip olduğundan başka bir köpeğe bakamayacağı anladı ve Pip için geçici yuva ilanı verdi.

İlanın ardından köpeği sahiplene Ellen Steinberg ise, "Teknede yaşayan bir ailenin köpeğini bırakıp Avustralya'ya geri döndüğünü öğrendim, başta onlar için sert yargılarda bulundum. Ama onlarla konuştuğum anda, daha şefkatli olamayacaklarını anladım” dedi.