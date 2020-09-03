Sahiplerine ulaşmak için 16 bin kilometre yol kat etti!

CNN'de yer alan habere göre, Pip adlı erkek köpek, sahipleri dünyanın dört bir yanındaki yelken gezisini terk etmek ve Avustralya'ya gitmek zorunda kaldıktan sonra, salgının zirvesindeki Mart ayında ABD’nin Güney Carolina eyaletinde mahsur kaldı. Sınırlar hızla kapanırken, Eilbeck ailesi 48 saatten az bir zamanda tüm eşyalarını toplamak için yola çıktı, ancak Avustralya'nın zorlu evcil hayvan taşıma kuralları, Dakhund cinsi köpeğin onlarla birlikte gelmesine engel oldu.
27 Mart'ta Zoe Eilnbecks, kiralık bir arabayla Kuzey Carolina’da sekiz saatlik bir yolculuk yaptı ve burada ailesyle Sydney'e dönüş uçağına binmeden önce köpeği arkadaşı Lynn Williams'a teslim etti. Ne yazık ki, Williams çiftliğinde zaten iki köpeğe sahip olduğundan başka bir köpeğe bakamayacağı anladı ve Pip için geçici yuva ilanı verdi.
İlanın ardından köpeği sahiplene Ellen Steinberg ise, "Teknede yaşayan bir ailenin köpeğini bırakıp Avustralya'ya geri döndüğünü öğrendim, başta onlar için sert yargılarda bulundum. Ama onlarla konuştuğum anda, daha şefkatli olamayacaklarını anladım” dedi.
Steinberg, Zoe’ye Pip hakkında video görüşmeleri ve mesajlar yoluyla bilgi veridğini ve onu ABD’den Avustralya'ya getirmek için bitmeyen evrak işleriyle uğraşmak için her hafta sabah 4'te kalktığını açıkladı.
Kısa süre sonra ise, Covid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle Eilbeck'lerin ABD’ye dönmesinin mümkün olmayacağı anlaşıldı. Ardından, Stinberg ve Eilbeck sosyal medyada batıdan doğu kıyılarına yolculuk yapanlardan yardım istemek için sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı. Köpek kurtarma vakfı The Sparky Foundation için çalışan Melissa Young devreye girdi ve Pip ile Los Angeles’a uçmaya gönüllü oldu. Daha sonra Pip, Los Angeles'tan Auckland'a uçuşundan önce tüm beyanları ve evrak işlerini halletmesi Jetpets adlı kuruluşa teslim edildi.
Pip, 23 Temmuz'da Auckland'a geldi ve Avustralya'ya denizaşırı ülkelerden gelen her evcil hayvan için zorunlu olduğu gibi, Melbourne'da 10 gün boyunca karantinaya alındı. Pip, için Sydney'e beş uçuş ayarlandı ama hepsi iptal edildi.
Ancak, yerel medyada haberi yapılan Pip ülkede büyük bbir gündem oldu, ardından Virgin Australia Pip'i evine yani Sydney’e götürmeyi götürmeyi kabul etti.
Köpeklerine 6 ay sonra kavuşan Eilbecks ailesi ise çok mutlu olduklarını belirterek aracı olan kişilere teşekkür etti.