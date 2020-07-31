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Sahiplerinin elinden kaçınca... Sokağı birbirine kattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Malatya'da sahiplerinin elinden kaçan boğa, sokağı birbirine kattı. Kamyonetten indirilirken firar eden boğa, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalanabildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde Kurban Bayramı için ortak satın alınan boğa, kesim için eve götürüldü. Boğa kamyonetten indirilirken, kaçtı. İlçede caddelerde sahibini uzun süre peşinden koşturan boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Kızgın boğanın yakalanması için çevredekilerden yardım istendi. Bir iş yerine giren boğa, tekrar sokağa çıkıp koşmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar, sıkıştırdıkları boğanın tekrar kaçmaması için başına beyaz çuval geçirdi. Boğa araca bindirilerek kesileceği bahçeye götürüldü. (İHA)

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